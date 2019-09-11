2019-09-11T18:39:05+03:00
Экономика

По времени как на автобусе: в Минтранспорте ДНР разрабатывают прямые ж/д рейсы в РФ

Это будет беспересадочный рейс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Этого очень ждут все дончане. Фото: Минтранс ДНРЭтого очень ждут все дончане. Фото: Минтранс ДНР
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Сообщение о возможности прямых ж/д рейсов из ДНР в Россию не оставило равнодушными никого. Особенно украинские СМИ. Каких только желчных комментариев они не писали по этому поводу. Тем не менее Министерство транспорта ДНР приступило к разработке документов по запуску беспересадочного пассажирского движения из Республики в Российскую Федерацию. Об этом сегодня сообщил директор департамента железнодорожного транспорта ведомства Антон Ботнарев.

- Запуск прямого беспересадочного пассажирского движения проработан Министерством транспорта, разрабатываются мероприятия и все необходимые положения. Делается все возможное, чтобы максимально ускорить данный процесс, — сказал Ботнарев.

Он добавил, что Минтрансом совместно с госпредприятием «Донецкая железная дорога» было разработано технико-экономическое обоснование организации прямого ж/д сообщения.

Как прогнозируют в ведомстве, продолжительность поездки будет соизмерима с поездкой на машине или на автобусе. Время прохождения таможенного и пограничного контроля будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и согласно графика движения поезда. Стоимость билета пока не известна, вопрос прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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