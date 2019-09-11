2019-09-11T12:20:42+03:00
Политика

Почем зрелища для народа: российские артисты выступают в Донбассе бесплатно

А содействует этому Русский центр
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донбасс за годы войны каких только звезд не видел.Донбасс за годы войны каких только звезд не видел.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Часто от дончан можно услышать упреки, что у нас война и разруха, зато шоу и концерты проводятся на высоте. Оказывается, выступления российских артистов в Донецкой Народной Республике проводятся бесплатно при содействии Русского центра. Об этом сегодня в интервью ДАН заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

- Некоторые (праздничные и социальные) мероприятия финансируются из республиканского бюджета, но также активно привлекаются меценаты. Кроме того, многие мероприятия проводятся при содействии Русского центра в рамках интеграции с РФ — они бесплатны. Бесплатны и выступления российских артистов в Донбассе, — отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что ОД «Донецкая Республика» выступает в качестве генератора идей по проведению мероприятий. Реализуются они совместно с представителями Администрации Главы ДНР, министерств и ведомств, а также школ, дворцов культуры и спортивных клубов.

- Даже до войны не помню такого разнообразия выступающих, - говорит дончанка Ольга Сергеева. - Кто к нам только сюда не едет! Сказать честно? Не радует. Особенно, когда в центре пляски с салютами, а окраины в подвалы прячутся и дома горят. От всего этого веет абсурдом. И отвлечься не получается, наоборот, бесит.

И, наверное, дончане имеют право на эти горькие слова. Уж слишком затянулась война, уничтожающая этот некогда богатый регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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