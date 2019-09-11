Погода в Луганске 11 сентября: до +28 и без осадков
Температура воздуха в ЛНР 11 сентября будет колебаться от плюс 5 градусов ночью до 28 градусов тепла днем.
- С 21.00 10 сентября до 21.00 11 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 25-27 градусов днем.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU