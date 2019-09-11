2019-09-11T08:06:54+03:00
Общество

Погода в Луганске 11 сентября: до +28 и без осадков

Лето решило еще побаловать луганчан
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Осень не за горами, но пока Донбасс балует тепло. Фото: Евгении КарпачевойОсень не за горами, но пока Донбасс балует тепло. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 11 сентября будет колебаться от плюс 5 градусов ночью до 28 градусов тепла днем.

- С 21.00 10 сентября до 21.00 11 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 25-27 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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