2019-09-11T07:52:52+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: лето задержалось и дарит дончанам свое тепло

Среда 11 сентября будет ясной и теплой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Лето в Донбассе традиционно долгое. Фото: Евгении КарпачевойЛето в Донбассе традиционно долгое. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Сентябрь балует дончан ясными теплыми деньками. Прохлада утра сменяется почти летним теплом без осадков, также плавно перетекая в свежесть вечеров. Поэтому вполне еще можно насладиться летом.

Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Максимальная температура достигнет +27. Вечером +12. Без осадков.

Незначительное похолодание и дождик следует ожидать только в воскресенье 15 сентября.

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 11 сентября: до +28 и без осадков
«Ухаживал как за картошкой»: В Дебальцево пенсионер выращивал коноплю
Уходя из зоны «ООС» украинские солдаты обстреляли Логвиново
В Стаханове двое мужчин избили старушку и отобрали все ее сбережения
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской
В результате обстрела ВСУ ранения получили два жителя Старомихайловки
В ВСУ недостача бензина больше чем на миллион гривен
По историческим местам Донецка запустят пешие экскурсии
Прямой железнодорожный рейс из ДНР в Москву и Санкт-Петербург пока невозможен
Командир 72-й бригады ВСУ организовал бутафорные позиции для съемок постановочных телерепортажей
14 сентября в Алчевске выступят Катя Лель и группа «Братья Грим»
Украинские боевики стянули гаубицы и бронетехнику к линии разграничения в ЛНР
Информация о найденной возле республиканской детской больницы в Донецке взрывчатке оказалась фейковой
"Три дня без войны": дети Донбасса смогут бесплатно побывать в Питере
Чемпионат «Донбасс патриот – трофи» станет в ДНР ежегодным
В жилых домах Донбасса обнаружены зенитки, бронемашины и танки ВСУ
Украинские военные выпустили по ДНР 184 боеприпаса
ВСУ обстреляли Логвиново и Калиново в ЛНР
Погода в Донецке на неделю: Следующие шесть дней будет тепло и без осадков
После зверского обстрела из артиллерии ВСУ в Коминтерново загорелся дом на улице Ахматовой
В центре Донецка снова обнаружили «бомбу» - теперь возле республиканской детской больницы
Возле пластида были растяжки с гранатами: в Донбассе дети нашли двадцать килограммов мощной взрывчатки
За выходные дни на дорогах ДНР погибли шесть жителей