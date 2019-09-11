Погода в Донецке сегодня: лето задержалось и дарит дончанам свое тепло
Сентябрь балует дончан ясными теплыми деньками. Прохлада утра сменяется почти летним теплом без осадков, также плавно перетекая в свежесть вечеров. Поэтому вполне еще можно насладиться летом.
Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Максимальная температура достигнет +27. Вечером +12. Без осадков.
Незначительное похолодание и дождик следует ожидать только в воскресенье 15 сентября.
11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.
ИСТОЧНИК KP.RU