Уходя из зоны «ООС» украинские солдаты обстреляли Логвиново
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что боевики из 30-й бригады вооруженных формирований решили отпраздновать свое отбытие из зоны «ООС» обстрелом населенного пункта Логвиново.
- По данным наших наблюдателей, обстрел связан с празднованием боевиков первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады предстоящего убытия из зоны «ООС». Перед грубым нарушением перемирия с позиций ВФУ) были слышны националистические лозунги, а также стрельба, — рассказал Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства отметил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР не поддались провокации противника и соблюдали режим перемирия.
- Жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать, - сказал Иван Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU