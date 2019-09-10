2019-09-10T21:36:38+03:00
Политика

Уходя из зоны «ООС» украинские солдаты обстреляли Логвиново

Жертв среди мирного населения удалось избежать
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: novosti-novorossii.infoФото: novosti-novorossii.info
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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что боевики из 30-й бригады вооруженных формирований решили отпраздновать свое отбытие из зоны «ООС» обстрелом населенного пункта Логвиново.

- По данным наших наблюдателей, обстрел связан с празднованием боевиков первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады предстоящего убытия из зоны «ООС». Перед грубым нарушением перемирия с позиций ВФУ) были слышны националистические лозунги, а также стрельба, — рассказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР не поддались провокации противника и соблюдали режим перемирия.

- Жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать, - сказал Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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