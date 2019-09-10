Информация о найденной возле республиканской детской больницы в Донецке взрывчатке оказалась фейковой

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-10T14:27:08+03:00

В правоохранительных органах Республики заявили, что сообщение о минировании – информационный вброс

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Вечером 9 сентября появилась информация о том, что жители Калининского района Донецка обнаружили возле республиканской детской больницы взрывоопасный предмет. В министерстве внутренних дел заявили, что никакой взрывчатки на самом деле не было.

- Незамедлительно прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы совместно с представителями взрывотехнической службы ЭКЦ МВД и сотрудниками кинологического центра МВД обследовали указанный предмет и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. В результате обследования по указанному адресу не было обнаружено взрывоопасных и прочих предметов, представляющих угрозу для жителей столицы Республики, - сообщили в правоохранительных органах ДНР.

Правоохранители обращаются к гражданам с призывом не доверять сообщениям в социальных сетях, распространяемых неустановленными пользователями.

- Вся актуальная и достоверная информация о деятельности силовых структур размещается на официальных ресурсах Министерств и ведомств Республики, - подчеркнули в МВД ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU