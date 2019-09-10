«Ухаживал как за картошкой»: В Дебальцево пенсионер выращивал коноплю

10 Сент. 22:04 2019-09-10T22:04:13+03:00

Мужчине грозит два года лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Во время рейда, оперативно-профилактической операции «Мак», сотрудники дебальцевского городского отдела министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики обнаружили в огороде у местного жителя 26 кустов конопли.

Владельцем грядок оказался 60-летний местный житель. Эти растения на участке появились не случайно. Он их поливал, пропалывал и подкучивал – в общем, ухаживал как за картошкой.

- Согласно экспертному исследованию, изъятые растения являются наркосодержащими, - сообщила сотрудник пресс-службы дебальцевского горотдела полиции Ольга Шпалова.

Правоохранители задержали мужчину. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU