После зверского обстрела из артиллерии ВСУ в Коминтерново загорелся дом на улице Ахматовой
Сегодня весь вечер по селу Коминтерново стреляют из всех видов стрелкового оружия. А в 20:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Талаковки из артиллерийских орудий калибра 122 мм.
- В результате прямого попадания снаряда произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Ахматовой, 32, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. - МЧС ДНР не имеет возможности приступить к тушению пожара из-за непрекращающихся обстрелов.
Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.
Напомним, что 31 августа украинская армия тоже обстреливала Коминтерново из гаубиц. Тогда в селе сгорело более 10 домов.
ИСТОЧНИК KP.RU