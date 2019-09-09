2019-09-09T23:36:37+03:00
Политика

После зверского обстрела из артиллерии ВСУ в Коминтерново загорелся дом на улице Ахматовой

Спасатели не могут приступить к тушению пожара из-за непрекращающихся обстрелов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В массированном обстреле Коминтерново и в пожарах виноваты морские пехотинцы из 36-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООСВ массированном обстреле Коминтерново и в пожарах виноваты морские пехотинцы из 36-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня весь вечер по селу Коминтерново стреляют из всех видов стрелкового оружия. А в 20:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Талаковки из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

- В результате прямого попадания снаряда произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Ахматовой, 32, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. - МЧС ДНР не имеет возможности приступить к тушению пожара из-за непрекращающихся обстрелов.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.

Напомним, что 31 августа украинская армия тоже обстреливала Коминтерново из гаубиц. Тогда в селе сгорело более 10 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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