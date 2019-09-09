В центре Донецка снова обнаружили «бомбу» - теперь возле республиканской детской больницы

СЕГОДНЯ 22:50 2019-09-09T22:54:28+03:00

Четыре дня назад рядом от взрыва неустановленного устройства пострадал сотрудник полиции

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Сегодня вечером бдительные жители Калининского района столицы ДНР снова обнаружили взрывное устройство. О подозрительной находке они сообщили в полицию. На место приехала дежурная группа и саперы МЧС. Опасную территорию на улице Владычанского быстро оцепили – рядом находятся республиканская детская больница и райотдел МВД.

- Саперы обезвредили взрывоопасный предмет на месте. К счастью, подрыва, как в прошлый раз, не произошло, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

Напомним, что днем 5 сентября в этом районе (рядом с неработающим кинотеатром «Донецк») работник коммунальной службы нашел подозрительный предмет. По вызову приехали полицейские. При попытке приблизиться к «бомбе» она взорвалась – сотрудник МВД получил травму руки.

По одной из версий, злоумышленник находился рядом и привел в действие радиоуправляемое взрывное устройство. Мощность его была небольшая, и главная цель преступника была посеять панику среди населения. И вот повторение истории. Сам факт, что «бомба» находилась возле детской больницы, еще раз подтверждает версию о том, что дончан хотят испугать.

Кстати, в 2014 году во время интенсивных обстрелов Донецка в этом районе действовал артиллерийский наводчик, который ставил радиомаячки.

ИСТОЧНИК KP.RU