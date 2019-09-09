2019-09-09T22:54:28+03:00
Политика

В центре Донецка снова обнаружили «бомбу» - теперь возле республиканской детской больницы

Четыре дня назад рядом от взрыва неустановленного устройства пострадал сотрудник полиции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Взрывное устройство находилось возле детской больницы. Фото: dnr-online.ruВзрывное устройство находилось возле детской больницы. Фото: dnr-online.ru
Изменить размер текста:

Сегодня вечером бдительные жители Калининского района столицы ДНР снова обнаружили взрывное устройство. О подозрительной находке они сообщили в полицию. На место приехала дежурная группа и саперы МЧС. Опасную территорию на улице Владычанского быстро оцепили – рядом находятся республиканская детская больница и райотдел МВД.

- Саперы обезвредили взрывоопасный предмет на месте. К счастью, подрыва, как в прошлый раз, не произошло, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

Напомним, что днем 5 сентября в этом районе (рядом с неработающим кинотеатром «Донецк») работник коммунальной службы нашел подозрительный предмет. По вызову приехали полицейские. При попытке приблизиться к «бомбе» она взорвалась – сотрудник МВД получил травму руки.

По одной из версий, злоумышленник находился рядом и привел в действие радиоуправляемое взрывное устройство. Мощность его была небольшая, и главная цель преступника была посеять панику среди населения. И вот повторение истории. Сам факт, что «бомба» находилась возле детской больницы, еще раз подтверждает версию о том, что дончан хотят испугать.

Кстати, в 2014 году во время интенсивных обстрелов Донецка в этом районе действовал артиллерийский наводчик, который ставил радиомаячки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле пластида были растяжки с гранатами: в Донбассе дети нашли двадцать килограммов мощной взрывчатки
За выходные дни на дорогах ДНР погибли шесть жителей
С 10 сентября без воды останутся четыре района Донецка
В Донецке 95-й бензин подешевел на четыре рубля
В Донбассе пьяного бойца из 14-й бригады ВСУ едва не убил ящик с боеприпасами
Житель Горловки получил 15 лет тюрьмы за фото военных ДНР, которые «сливал» СБУ через Интернет
Зачем Ощадбанк меняет счета у жителей республик Донбасса
Киевские силовики сожгли противотанковой ракетой крышу дома в Ясиноватой
«Пони сбила с ног ребенка и скакала по нему»: В Славянске животное испугалось салюта и вырвалось из рук поводырей
Патриоты Украины в шоке: на мосту в Станице Луганской теперь не висят украинские флаги
Юг ДНР снова остался без мобильной связи
Погода на день в Луганске: 9 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов
Погода на день в Донецке: 9 сентября будет солнечно, до +26 градусов
Девушка с веслом вернулась в Луганск
В ближайшее время из Донецка можно будет уехать в Москву и Санкт-Петербург
«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Здесь все наше!» Украинские офицеры отказываются платить за покупки в супермаркетах
Украинские военные воруют и продают боеприпасы
«Бегут из лесов от обстрелов»: Жители Макеевки делятся в соцсетях фотографиями разгуливающих по улицам лис
За минувшие сутки по Докучаевску, Коминтерново, Петровскому, Новой Таврии украинские боевики выпустили 230 боеприпасов
В Спартаке от детонации неразорвавшегося снаряда погибла женщина, еще одна ранена
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником у линии фронта в Донбассе
«Красота страшная сила»: Кто завоевал титул «Мисс Луганск – 2019»