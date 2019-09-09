В Донецке 95-й бензин подешевел на четыре рубля

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-09T16:49:46+03:00

На заправках в Донецке бензин стоит дешевле, чем в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

А вот дизтопливо продают по прежней цене

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- Ехал утром на работу, смотрю на заправке 95-й уже по 44 рубля за литр продают. Заехал и сразу 30 литров в бак залил, - поделился с «КП» радостными впечатлениями дончанин Андрей Власов.

В Республиканской топливной компании (РТК) прокомментировали изменение цен.

- Сегодня в сети АЗС госпредприятия «РТК» произошло снижение цен на топливо. Это связано с понижением закупочных цен, — сообщили нам в пресс-службе компании.

Уточнили, что бензин марки А-95 теперь стоит 44 рубля (снижение на 4 рубля), А-92 – 43 рубля (снижение на 3 рубля). Подешевел и газ - теперь он стоит 20 рублей.

А вот цены на дизельное топливо и бензин АИ-100 остались прежними — 49 рублей и 55 рублей соответственно.

Кстати, в Ростове-на-Дону сейчас бензин марки А-95 стоит около 47 рублей, А-92 – 44 рубля, дизтопливо – 47 рублей, газ – 22 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU