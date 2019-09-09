Зачем Ощадбанк меняет счета у жителей республик Донбасса

9 Сент. 12:15 2019-09-09T12:15:29+03:00

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Уже целый месяц, как переселенцы Донбасса получают СМС о смене счетов в «Ощадбанке». Люди привыкли ко всякого рода «сюрпризам» от украинских властей. И теперь обеспокоены: вовремя ли они получат свои соцвыплаты и нужно ли брать справку с реквизитами и отвозить ее в управление Пенсионного фонда Украины и собес? Правозащитники из Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) прояснили ситуацию.

Оказывается, переживать по поводу прекращения выплат не стоит и бежать в Пенсионный фонд - тоже. Хотя проблемы все же могут возникнуть.

Так что же происходит? «Ощадбанк» заблаговременно разместил на своем сайте информацию о введении с 5 августа международного номера банковского счета (IBAN), который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. Кроме этого банк начал предупреждать своих клиентов, высылая СМС-сообщения.

Также правозащитники выяснили, что переход действующего номера счета на стандарт IBAN не ведет к изменению положений договора клиента с банком. «Ощадбанк» должен до 31 октября 2019 года принимать к исполнению документы на перевод средств и зачислять средства на счет получателя по реквизитам, варианты заполнения которых выбрал сам клиент-плательщик.

А еще банк должен без заявлений клиентов подать в органы ПФУ, соцзащиты населения и контролирующие органы перечень счетов по стандарту IBAN.

Если же у переселенцам понадобятся новые реквизиты - для платежей и переводов, – то они могут обратиться в ближайшее отделение банка или сформировать справку лично в системе ОЩАД24.

Впрочем, правозащитники не исключают, что могут быть и накладки. И рекомендуют - в случае непоступления денег в обычный период их получения, обращаться в управления ПФУ и соцзащиты населения за пояснением.

ИСТОЧНИК KP.RU