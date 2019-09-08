Девушка с веслом вернулась в Луганск

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-08T18:12:34+03:00

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На открытие парковой скульптуры "Девушка с веслом" вернулась в парк культуры и отдыха имени Горького в Луганске. На открытие собралось несколько тысяч луганчан.

Прототипом изваяния послужила знаменитая на весь Советский Союз скульптура Ивана Шадра, которая в 1936 году появилась на центральной аллее луганского парка, но была утрачена в ходе Великой Отечественной войны.

Сегодня в честь 224 годовщины основания Луганска администрация Луганска в торжественной обстановке подарила жителям Республики обновленную скульпту.

Право открыть скульптуру получили глава администрации Луганска Манолис Пилавов, руководитель творческой мастерской, где она была создана, заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горбулин и автор новой работы Роман Мануйлов.

- Уважаемые луганчане, уважаемые гости нашего города! Сегодня мы с вами встречаемся в парке, который в свое время прославил наш город. В 1936 году благодаря нашему архитектору (главный архитектор Луганска с 1937 по 1969 годы) Александру Шеремету он занял первое место среди одноименных парков в Светском Союзе", - напомнил градоначальник.

- Друзья, ну вот совершилась историческая справедливость! Наконец-то "Девушка с веслом" снова у нас в парке! - поздравил Горбулин. - Мы не копировали шадровскую работу, мы пытались слепить нашу девочку, для нас, и позировала нам наша современница, хореограф Марина Сердюк.

Мануйлов рассказал, что изначально у скульптуры планировался пьедестал, но в процессе импровизации с ландшафтным дизайном "она сошла к людям", и к ней теперь может подойти любой посетитель парка.

Вот такая красавица теперь украшает Луганск. Фото: lug-info.com

Директор Музея истории и культуры Луганска Ольга Приколота напомнила, что после окончания Великой Отечественной войны предпринимались попытки восстановить разрушенный в ходе боев парк, но все без результата.

- И вот сейчас, в XXI веке, в достаточно сложное для нашего города время, восстанавливается этот парк. Здесь появились прекраснейшие места отдыха, невероятные ландшафтные композиции, которые радуют глаз, и мы надеемся, что парк и дальше будет развиваться. В 1936 году, отмечая открытие парка, газета "Ворошиловградская правда" написала: "Парк имени Горького – это настоящая жемчужина города Луганска". Так вот, на сегодняшний день Парк имени Горького – это настоящая жемчужина нашего города! Символом парка в 1936-м была скульптура "Девушка с веслом", и на сегодняшний день мы с большой радостью восстановили этот символ парка, который нас всех радует, - отметила музейный сотрудник.

В начале 1930-х годов старший архитектор Ворошиловграда Александр Шеремет разработал проект парка на берегу реки Лугань у развалин старой Красной мельницы. Работы начались в мае 1935 года. Тысячи горожан-энтузиастов пришли на помощь строителям, и 18 августа 1936 года парк был торжественно открыт. Площадь лесопарковой зоны составляет 140 нектаров. В годы Великой Отечественной войны парк культуры и отдыха имени Горького был разрушен практически полностью. После войны аттракционы, пляж, бильярдная, кинотеатр, буфеты восстановили, парк стал любимым местом отдыха горожан. Но с середины 1970-х годов он начал приходить в запустение.

Еще в 1934 году во время работ по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве было предложено расположить в бассейне с фонтаном вертикальную доминанту, роль которой должна была играть обнаженная женская фигура как символ освобождения советских женщин. К работе по созданию скульптуры приступил знаменитый скульптор Иван Шадр.

В 1935 году двенадцатиметровая скульптура "Девушка с веслом" была представлена комиссии. Однако на Шадра тут же обрушилась волна критики: принимающим не понравилась как высота статуи, так и излишняя сексуальность мощной фигуры. В результате "Девушку с веслом" приютил Луганск (Ворошиловград),

Согласно наиболее распространенной версии, позировать для скульптора согласилась студентка Государственного центрального института физической культуры Вера Волошина.

Судьба Веры сложилась трагически. В октябре 1941 она записалась добровольцем на выполнение диверсионных заданий в тылу врага. 21 ноября две группы, в одной из которых была Зоя Космодемьянская, а в другой Волошина, были направлены на уничтожение немецких постов в тылу противника. Но обе группы почти полностью были уничтожены, раненную Волошину взяли в плен, после чего 29 ноября повесили. Вера была казнена немцами в тот же день, что и Зоя.

ИСТОЧНИК KP.RU