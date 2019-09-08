2019-09-08T09:14:10+03:00
Происшествия

В ДНР районе произошло крупное ДТП – фура столкнулась с легковушкой, есть жертвы

Вчера на трассе Донецк-Харцызск-Амвросиевка произошло крупное ДТП. Есть погибшие
Ольга ГОРДО
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На въезде в Амвросиевку произошло крупное ДТП. Фото: vk.com/vmakeevkeНа въезде в Амвросиевку произошло крупное ДТП. Фото: vk.com/vmakeevke
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Вчера в Амвросиевском районе, на трассе Донецк-Харцызск-Амвросиевка на въезде в город со стороны села Жукова балка около пяти часов вечера произошло крупное ДТП. Столкнулись фура и легковушка. Об этом на своих страничках в соцсетях сообщают свидетели происшедшего.

Анна: Это на въезде Амвросиевку со стороны села Жукова балка. Благодатное оттуда в км 20 находится, в другой стороне. Это было в 17 часов. Объезжали по полю, ужас.

Юлия: Вроде у фуры колесо отлетело и машина в него врезалась и её развернуло и на встречку под фуру другую, всю машину разворотило.

Долгое время участок трассы был оцеплен, машины направляли по колее через поле.

Свидетели также сообщают о жертвах и пострадавших.

В ГАИ подтвердили факт аварии. Также подтвердили, что в ДТП погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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