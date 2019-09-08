В ДНР районе произошло крупное ДТП – фура столкнулась с легковушкой, есть жертвы
Вчера в Амвросиевском районе, на трассе Донецк-Харцызск-Амвросиевка на въезде в город со стороны села Жукова балка около пяти часов вечера произошло крупное ДТП. Столкнулись фура и легковушка. Об этом на своих страничках в соцсетях сообщают свидетели происшедшего.
Анна: Это на въезде Амвросиевку со стороны села Жукова балка. Благодатное оттуда в км 20 находится, в другой стороне. Это было в 17 часов. Объезжали по полю, ужас.
Юлия: Вроде у фуры колесо отлетело и машина в него врезалась и её развернуло и на встречку под фуру другую, всю машину разворотило.
Долгое время участок трассы был оцеплен, машины направляли по колее через поле.
Свидетели также сообщают о жертвах и пострадавших.
В ГАИ подтвердили факт аварии. Также подтвердили, что в ДТП погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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