Дарья Морозова поблагодарила Россию за обмен пленными и призвала Украину к обмену "всех на всех"

7 Сент. 21:05 2019-09-07T21:28:22+03:00

Омбудсмен выразила надежду, что все удерживаемые Украиной пленники вернутся в свои семьи

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Ранее сегодня состоял обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». В числе освобожденных украинской стороной — жительница Донецка Юлия Просолова, которую СБУ задержала осенью 2017 года, и бывший ополченец из Снежного Владимир Цемах, похищенный спецслужбами Украины в июне 2019-го.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова поблагодарила руководство России за усилия по освобождению узников, которых Украина удерживала в связи с конфликтом в Донбассе.

- Искренне рада освобождению Юлии Просоловой, Владимира Цемаха и других политических узников, которые удерживались на территории Украины. Выражаю глубокую благодарность руководству Российской Федерации за приложенные усилия в этом непростом деле, последовательность и принципиальность позиции, в том числе в отношении лиц, задержанных в связи с конфликтом на территории Донбасса, — сказала Морозова.

Также она добавила, что логичным продолжением сегодняшнего события должно стать освобождение всех удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц, которое предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Омбудсмен выразила надежду на то, что «в ближайшее время сторонники Донецкой Народной Республики, которые все еще удерживаются украинской стороной, также смогут вернуться на Родину и воссоединиться со своими семьями, родными и близкими».

- Призываю участников переговорного процесса продолжить работу в конструктивном ключе и содействовать скорейшей реализации достигнутых договоренностей по осуществлению обмена в формате «всех на всех», — резюмировала уполномоченный по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU