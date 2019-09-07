2019-09-07T21:28:22+03:00
Политика

Дарья Морозова поблагодарила Россию за обмен пленными и призвала Украину к обмену "всех на всех"

Омбудсмен выразила надежду, что все удерживаемые Украиной пленники вернутся в свои семьи
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Морозова добавила, что логичным продолжением сегодняшнего события должно стать освобождение всех пленных. Фото: ДАНМорозова добавила, что логичным продолжением сегодняшнего события должно стать освобождение всех пленных. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Ранее сегодня состоял обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». В числе освобожденных украинской стороной — жительница Донецка Юлия Просолова, которую СБУ задержала осенью 2017 года, и бывший ополченец из Снежного Владимир Цемах, похищенный спецслужбами Украины в июне 2019-го.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова поблагодарила руководство России за усилия по освобождению узников, которых Украина удерживала в связи с конфликтом в Донбассе.

- Искренне рада освобождению Юлии Просоловой, Владимира Цемаха и других политических узников, которые удерживались на территории Украины. Выражаю глубокую благодарность руководству Российской Федерации за приложенные усилия в этом непростом деле, последовательность и принципиальность позиции, в том числе в отношении лиц, задержанных в связи с конфликтом на территории Донбасса, — сказала Морозова.

Также она добавила, что логичным продолжением сегодняшнего события должно стать освобождение всех удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц, которое предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Омбудсмен выразила надежду на то, что «в ближайшее время сторонники Донецкой Народной Республики, которые все еще удерживаются украинской стороной, также смогут вернуться на Родину и воссоединиться со своими семьями, родными и близкими».

- Призываю участников переговорного процесса продолжить работу в конструктивном ключе и содействовать скорейшей реализации достигнутых договоренностей по осуществлению обмена в формате «всех на всех», — резюмировала уполномоченный по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские бандформирования утюжат Коминтерново: за сутки горит уже второй дом
Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возвращении Донбасса в Украину
Актриса Виктория Тарасова посетила в Донецке приют для животных "ПИФ"
"Монумент этот для дончан родной еще со школы": на Саур-Могиле предлагают увековечить имена защитников Республики
Сбит украинский беспилотник под Ясиноватой
Тысячи дончан собрались на Саур-Могиле в честь дня освобождения Донбасса
Луганску присвоено звание "Город-герой"
Украинские боевики стирают Коминтерново с лица земли
Утро субботнее, утро минометное: Горловчане иронизируют по поводу обстрелов со стороны Украины
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую: погиб защитник ДНР
Дончане так "рады" Украине, что жгут украинские флаги
Погода в Луганске сегодня, 7 сентября: теплый и ясный день
Погода в Донецке сегодня: бархатный сентябрь дарит нежное тепло
Студентка из ДНР поучаствует в конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге
ОБСЕ недосчиталась в местах отвода 49 единиц военной техники ВСУ