2019-09-07T20:10:47+03:00
Политика

Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возвращении Донбасса в Украину

А обмен стал первым этапом этих договоренностей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зеленский пообещал вернуть Донбасс. Фото: 112. uaЗеленский пообещал вернуть Донбасс. Фото: 112. ua
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Президент Украины Зеленский сегодня, 7 сентября, заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возвращении Донбасса.

По его словам, сегодня между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор, одной из тем которого был вопрос возвращения Донбасса в состав Украины.

Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным «о первом этапе прекращения войны, возвращении наших пленных, территорий». Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан в минском переговорном процессе.

Зеленский также заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения в Донбассе. Финальным этапом этих договоренностей, по словам украинского президента, станет возвращение под контроль Киева всех территорий Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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