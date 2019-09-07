2019-09-07T13:10:39+03:00
Общество

Луганску присвоено звание "Город-герой"

Город отметил 224-ый день рождения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Луганск давно заслужил это звание. Фото: ЛИЦЛуганск давно заслужил это звание. Фото: ЛИЦ
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о присвоении Луганску почетного звания города-героя. Об этом глава ЛНР заявил в обращении, посвященном 224-годовщине со дня основания города.

- Общими усилиями мы отстояли свободу и независимость столицы Луганской Народной Республики и с гордостью отмечаем 224-ю годовщину со дня образования Луганска. Этот город имеет непростую судьбу: за многовековую историю его статус менялся несколько раз, но вместе с вами мы восстанавливаем историческую справедливость и уверенно возвращаемся домой курсом интеграции с Российской Федерацией, — заявил Пасечник.

По его словам, Луганск славен своими предприятиями, широко известной продукцией высшего класса, но главная его ценность заключается в людях.

- Наша столица подарила миру талантливых литераторов, полководцев, ученых. Здесь живут поистине храбрые люди, готовые как созидать и трудиться, так и в любой момент стать на защиту Родины с оружием в руках. Это было не словом, а делом доказано в годы Великой Отечественной войны и войны против украинских нацистов, — отметил глава ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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