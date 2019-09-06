2019-09-06T19:59:31+03:00
Общество

«Снежка должна ходить!»: Неравнодушные люди помогли приюту в Донецке собрать деньги на операцию собаке

Сотрудники приюта рассказали «Комсомолке», как Снежка чувствует себя перед операцией [фото]
Екатерина Сорока
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В приюте рассказали, что по всем признакам собака была домашняя. Фото: instagram @pf_dnВ приюте рассказали, что по всем признакам собака была домашняя. Фото: instagram @pf_dn
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В эту субботу в ветеринарной клинике приюта проведут операцию собаке по кличке Снежка. Это достаточно большая собака белого цвета с добрыми темными глазами и смешными длинными ушами.

Нашли ее сотрудники «ПИФа» на дороге в тяжелом состоянии. Похоже, что собака попала под колеса автомобиля. Но вместо того, чтобы позаботиться о пострадавшем животном, водитель уехал с места происшествия.

— Двойной перелом костей таза в области тазобедренного сустава. Предстоит травматологическая операция с установкой пластин, — с таким диагнозом Снежка попала в приют «ПИФ».

Сейчас Снежка живет на полу в раздевалке персонала, потому что приют переполнен воспитанниками. Фото: instagram @pf_dn

Сейчас Снежка живет на полу в раздевалке персонала, потому что приют переполнен воспитанниками. Фото: instagram @pf_dn

Примерная стоимость операции Снежки стоит три тысячи рублей. В эту стоимость уже входят все травматологические материалы, которые необходимы для того, чтобы собака смогла снова ходить.

В приюте «Комсомолке» рассказали, что это не самый запущенный случай. Снежке помогли неравнодушные люди. И очень скоро удалось собрать всю сумму и заказать необходимые материалы.

Сейчас Снежка проходит курс антибиотиков, постепенно заново привыкает к людям, выползает на прогулку в сопровождении своей новой знакомой Кристины - сотрудницы приюта, и ждет дня операции.

Кроме Снежки в приюте находится еще около 800 собак, которые также нуждаются в помощи людей.

Поддержать приют можно финансово по следующим реквизитам:

Сбербанк: 4817 7601 48797487 Михаил Владимирович П.

ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

PayPal: vv_olga@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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