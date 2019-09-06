2019-09-06T21:26:43+03:00
Общество

Студентка из ДНР поучаствует в конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге

Она уже отправилась на конкурс в северную столицу России
Екатерина Сорока
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Девушку активно поддерживают пользователи в социальных сетях. Фото: vk.com/lerchik.valerichДевушку активно поддерживают пользователи в социальных сетях. Фото: vk.com/lerchik.valerich
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Ежегодный международный конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями «Невская краса» начнется уже совсем скоро – 13 сентября. А пока все конкурсантки из разных регионов России и ближнего зарубежья съезжаются в Санкт-Петербург.

Поехала в северную столицу России и конкурсантка из ДНР. Студентка, спортсменка и активистка – Валерия Леонова. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

— С 6 по 14 сентября студентка из ДНР примет участие в международном конкурсе красоты и талантов среди девушек с инвалидностью «Невская краса-2019» в Санкт-Петербурге. Республику на конкурсе представит учащаяся четвертого курса института физической культуры и спорта Донецкого национального университета Валерия Леонова, — рассказали в пресс-службе.

Добавим, что фамилия Валерии часто возникает на слуху у жителей Республики. Девушка постоянно дает о себе знать новыми достижениями. Она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Интеграция – 2017», победительница полумарафона в Крыму «Скифский берег – 2018», участвовала в соревнованиях по пауэрлифтингу и сейчас является руководителем клуба танцев на коляске «Каприз».

Поддержать конкурсантку из Республики можно через интернет голосование. Для этого нужно перейти по ссылке на официальную страницу конкурса в ВК, в закрепленном альбоме найти фотографию Валерии Леоновой и напротив нее поставить «Лайк». Голосование продлится до 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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