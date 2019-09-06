2019-09-06T11:07:25+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 114 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.akcenty.comФото: amp.akcenty.com
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 114 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 19 раз, общее количество примененных боеприпасов – 114 единиц, - говорится в сводке СЦКК.

В ведомстве рассказали, что под огонь украинской армии попали поселки шахты имени Гагарина и Зайцево в Горловке, Старомихайловка на западе Донецка, Докучаевск, предместья Ясиноватой, а также села Новая Марьевка, Петровское, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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