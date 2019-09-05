«При задержании офицер-морпех выстрелил себе в грудь»: в 35-й бригаде ВСУ вывозили оружие из Донбасса в Харьков и Ивано-Франковск

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-05T19:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

- Получены данные о работе в подразделениях 35-й бригады морской пехоты комплексных комиссий, в состав которых входят сотрудники СБУ и военной службы правопорядка, - сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. - Причиной проверки стало обнаружение органами правопорядка в центральной и западной частях Украины у гражданских лиц оружия, числящегося в 35-й бригаде.

Так, 1 сентября в Харькове был обнаружен схрон оружия и боеприпасов состоящий из двух РПГ-26, трех автоматов АК-74 и более пяти тысяч патронов к нему. Все оружие было получено с полевого артиллерийского склада 35-й бригады представителями 18-го батальона морской пехоты, входящего в состав этого соединения. Обнаруженное вооружение проходит по книгам учета как уничтоженное в результате обстрела, а боеприпасы списаны на ведение огня.

Во многих областях Украины сейчас находят схроны с привезенным из Донбасса оружием и боеприпасами. Фото: СБУ

2 сентября в Ивано-Франковске сотрудниками СБУ были задержаны представители ДУК «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация) во время перевозки ими двух РПГ-22 и десяти гранат РГД-5. Все вооружение также числилось полученным и израсходованным 18-м батальоном морской пехоты.

Между прочим, в СБУ отмечают, что изъятые средства поражения планировались к использованию для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионах Украины.

- Сотрудниками СБУ задержаны подозреваемые должностные лица 35-й бригады и 18-го батальона морской пехоты, - сказали в УНМ. - При этом начальник службы РАВ батальона попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. Однако выжил и доставлен в военный госпиталь в Мариуполе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/730324" frameborder="0"></iframe> Представитель Управления Народной милиции ДНР рассказал об обстановке на линии разграничения в Донбассе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU