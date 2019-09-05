2019-09-05T19:01:22+03:00
Политика

«При задержании офицер-морпех выстрелил себе в грудь»: в 35-й бригаде ВСУ вывозили оружие из Донбасса в Харьков и Ивано-Франковск

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц элитной бригады за сбыт оружия и боеприпасов [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Морским пехотинцам приходится отвечать, как «уничтоженное» в боях оружие оказалось глубоко в тылу. Фото: Пресс-центр штаба ООСМорским пехотинцам приходится отвечать, как «уничтоженное» в боях оружие оказалось глубоко в тылу. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- Получены данные о работе в подразделениях 35-й бригады морской пехоты комплексных комиссий, в состав которых входят сотрудники СБУ и военной службы правопорядка, - сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. - Причиной проверки стало обнаружение органами правопорядка в центральной и западной частях Украины у гражданских лиц оружия, числящегося в 35-й бригаде.

Так, 1 сентября в Харькове был обнаружен схрон оружия и боеприпасов состоящий из двух РПГ-26, трех автоматов АК-74 и более пяти тысяч патронов к нему. Все оружие было получено с полевого артиллерийского склада 35-й бригады представителями 18-го батальона морской пехоты, входящего в состав этого соединения. Обнаруженное вооружение проходит по книгам учета как уничтоженное в результате обстрела, а боеприпасы списаны на ведение огня.

Во многих областях Украины сейчас находят схроны с привезенным из Донбасса оружием и боеприпасами. Фото: СБУ

Во многих областях Украины сейчас находят схроны с привезенным из Донбасса оружием и боеприпасами. Фото: СБУ

2 сентября в Ивано-Франковске сотрудниками СБУ были задержаны представители ДУК «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация) во время перевозки ими двух РПГ-22 и десяти гранат РГД-5. Все вооружение также числилось полученным и израсходованным 18-м батальоном морской пехоты.

Между прочим, в СБУ отмечают, что изъятые средства поражения планировались к использованию для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионах Украины.

- Сотрудниками СБУ задержаны подозреваемые должностные лица 35-й бригады и 18-го батальона морской пехоты, - сказали в УНМ. - При этом начальник службы РАВ батальона попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. Однако выжил и доставлен в военный госпиталь в Мариуполе.

Представитель Управления Народной милиции ДНР рассказал об обстановке на линии разграничения в Донбассе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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