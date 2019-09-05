2019-09-05T12:50:41+03:00
Политика

Трое погибших и двое раненых: украинские диверсанты понесли потери при попытке прорыва на юге ДНР

В этом бою погиб один защитник Республики, еще один ранен
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские диверсанты пробирались вглубь территории ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские диверсанты пробирались вглубь территории ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- Сегодня в районе села Новая Марьевка в Тельмановском районе группа украинских боевиков численностью до 10 человек совершила попытку проникнуть на территорию Республики. Благодаря бдительности наших подразделений данная попытка была пресечена, — заявили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики. - Понеся потери - трое погибших и не менее двух раненых, неудавшиеся диверсанты бежали с поля боя.

К сожалению, среди защитников ДНР тоже потери: один погиб, один ранен.

Уточняется, что военнослужащие Народной милиции применяли незапрещенное Минскими соглашениями оружие.

- Очередная попытка прорыва украинской ДРГ на наши позиции дестабилизирует обстановку на линии соприкосновения и наглядно демонстрирует незаинтересованность украинской стороны в мирном урегулировании данного конфликта, - отметили в УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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