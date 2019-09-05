Трое погибших и двое раненых: украинские диверсанты понесли потери при попытке прорыва на юге ДНР
- Сегодня в районе села Новая Марьевка в Тельмановском районе группа украинских боевиков численностью до 10 человек совершила попытку проникнуть на территорию Республики. Благодаря бдительности наших подразделений данная попытка была пресечена, — заявили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики. - Понеся потери - трое погибших и не менее двух раненых, неудавшиеся диверсанты бежали с поля боя.
К сожалению, среди защитников ДНР тоже потери: один погиб, один ранен.
Уточняется, что военнослужащие Народной милиции применяли незапрещенное Минскими соглашениями оружие.
- Очередная попытка прорыва украинской ДРГ на наши позиции дестабилизирует обстановку на линии соприкосновения и наглядно демонстрирует незаинтересованность украинской стороны в мирном урегулировании данного конфликта, - отметили в УНМ ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU