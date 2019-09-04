Соцсети возмущены: Фейсбук «исходя из духа» удаляет публикации об Александре Захарченко

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-04T19:09:59+03:00

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Уже не впервые встречаю жалобы людей на то, что социальные сети удаляют посты о Донецкой Народной Республике и всем, что с ней связано. В основном это касается Фейсбука. Будь–то Парад Победы или информация об обстрелах – все может попасть под запрет. Выборочно.

Но вот публикации об Александре Захарченко удаляют почти подчистую. К тому – же причину не объясняют. Об этом на своей странице написал Павел Ермоленко.

– Без объяснения причин Фейсбук удалил одну из моих недавних публикаций, ссылаясь на нарушение норм сообщества... Перечитал все нормы – не нашёл ничего из того, что мог нарушить! Но наткнулся на поправку, что Фейсбук может действовать просто на основании «духа». Чьего именно «духа» – не уточняется, – пишет Павел.

– Они все публикации и фото о годовщине гибели Александра Захарченко забанили, не только вашу. Какую уж они там угрозу увидели – не знаю, – комментирует Елена Шкарина.

– У меня публикации с фото из Луганска пропали, ну, это же «абсолютно аполитичный» Фейсбук. Нужно писать жалобы в центральный офис и на английском, – советуют другие пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU