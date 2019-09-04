В ДНР отменят комендантский час на день освобождения Донбасса

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-04T14:33:39+03:00

На одну ночь в ДНР отменят комчас. Фото: Евгения Карпачева

В честь праздника, на одну ночь действие комендантского часа будет приостановлено

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В ночь с шестого на седьмое сентября действие комендантского часа в Республике будет приостановлено. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

Распоряжение № 280 от 4 сентября 2019 г. «О временном приостановлении режима комендантского часа».

Согласно распоряжению, действие комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики будет приостановлено с 23:00 7 сентября до 04:00 8 сентября 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU