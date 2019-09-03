2019-09-03T15:04:02+03:00
Политика

В преддверии Минска армия и СМИ Украины готовят провокации в зоне "ООС"

Украина готовит постановочные обстрелы перед новым заседанием контактной группы
Ольга ГОРДО
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Украина готовит постановочные обстрелы. Фото: https://novorossia.suУкраина готовит постановочные обстрелы. Фото: https://novorossia.su
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Киевские силовики и украинские СМИ готовят постановочные репортажи и провокационные обстрелы в зоне так называемой "операции объединенных сил" в преддверии очередного заседания контактной группы в Минске. Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в оборонное ведомство Республики "продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны вооруженных формирований Украины в зоне карательной операции накануне проведения встречи контактной группы в Минске 4 сентября".

- Так, по данным наших источников, в район расположения первого механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу "ООС" украинских телеканалов ICTV и "1+1" с целью подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций 72-й бригады со стороны ЛНР, – рассказал Филипоненко.

- Украинские пропагандисты выезжают на передовые позиции в сопровождении начальника штаба первого механизированного батальона майора Дехтяря, который получил задачу от комбрига (полковника Артема) Богомолова по подготовке провокационного обстрела силами первого механизированного батальона 72-й омбр позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Золотое, – добавил офицер пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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