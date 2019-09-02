В итальянском Турине появилось граффити с изображением Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-02T19:51:04+03:00

Напомним, что в Италии Представительство ДНР открылось в 2016 году. Фото: tass.ru

Изменить размер текста: A A

2 сентября на одной из стен заброшенной фабрики в итальянском городе Турин появилось граффити с изображением первого Главы Республики Александром Захарченко. Об этом сегодня сообщил глава Представительства ДНР в Италии Маурцио Марроне.

Марроне также рассказал, что граффити нарисовала группа уличных художников специально к первой годовщине гибели Главы Республики.

— Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart. Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити. Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки, — отметил глава Представительства ДНР.

На граффити изображен сам Александр Захарченко, в военной форме камуфляжной форме и с наградами на груди. А за ним можно заметить флаг и герб Республики. Вся эта композиция заключена в рамку с цветами итальянского флага.

— В Захарченко мы видим пример героя, пожертвовавшего собой ради защиты свободы и суверенитета своего народа, — добавил Маурцио Марроне.

ИСТОЧНИК KP.RU