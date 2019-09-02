В итальянском Турине появилось граффити с изображением Александра Захарченко
2 сентября на одной из стен заброшенной фабрики в итальянском городе Турин появилось граффити с изображением первого Главы Республики Александром Захарченко. Об этом сегодня сообщил глава Представительства ДНР в Италии Маурцио Марроне.
Марроне также рассказал, что граффити нарисовала группа уличных художников специально к первой годовщине гибели Главы Республики.
— Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart. Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити. Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки, — отметил глава Представительства ДНР.
На граффити изображен сам Александр Захарченко, в военной форме камуфляжной форме и с наградами на груди. А за ним можно заметить флаг и герб Республики. Вся эта композиция заключена в рамку с цветами итальянского флага.
— В Захарченко мы видим пример героя, пожертвовавшего собой ради защиты свободы и суверенитета своего народа, — добавил Маурцио Марроне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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