СЕГОДНЯ 22:09 2019-09-01T22:09:27+03:00

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- На Горловку было сброшено с беспилотников ровно восемь самодельных боеприпасов, - сообщил мэр Иван Приходько. - На них был нанесен «волчий крюк», знак батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация).

Приходько отметил: «азовцы» целенаправленно охотились за людьми, сбрасывали гранаты на жилые кварталы, на автогаражный кооператив.

- Оператор беспилотника видел рабочих, которые работают на крыше гаража, и начал непосредственно за ними охоту, - сказал глава администрации Горловки. - Они начали убегать, а беспилотник летел за ними. Успели спрятаться, слава Богу.

Вот «это» прилетает с беспилотников в жителей Горловки - внутри взрывчатка и шурупы в жестяной банке. Фото: @Prikhodko1970

Кстати, стало известно, что карателей из «Азова», которые устраивают такие кровавые игрища, хочет взять под свое крыло Владимир Зеленский. Он собирается забрать у министра МВД Авакова и перевести под свое управление Национальную гвардию, где собрались отморозки из добробатов 2014 года. Там же находятся и «азовцы» вместе с «айдаровцами», которые сейчас не дают утихнуть войне в Донбассе. В общем, пан Зеленский готовится лично возглавить новый поход на дончан и луганчан.

ИСТОЧНИК KP.RU