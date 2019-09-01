На шахте в ДНР тяжело травмирован горняк

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-01T12:47:29+03:00

Добыча угля всегда связана с риском для жизни и здоровья горняков. Фото: dan-news.info

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- 31 августа на шахте № 22 «Коммунарская» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» горноспасатели Макеевки оказали медицинскую помощь проходчику 1984 года рождения. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в КРБ Макеевки, - сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР. – От МЧС привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

«Коммунарская» расположена в поселке Коммунар Советского района Макеевки. ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» в своем составе имеет две шахты. Вторая шахта - «Щегловская-Глубокая» - находится в Червоногвардейском районе Макеевки. 21 августа там тоже произошло происшествие, связанное с травматизмом на производстве: сотрудники МЧС оказывали медицинскую помощь электрослесарю 1996 года рождения. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение Макеевки.

ИСТОЧНИК KP.RU