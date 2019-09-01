Пункты пропуска в Донбассе перешли на осенний график
Сегодня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе перешли на на осенний режим работы - с 07:00 до 18:30. Как сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС) по этому графику функционируют такие дорожные коридоры:
- «Горловка — Бахмут» — КПВВ «Майорское»;
- «Донецк — Курахово» — КПВВ «Марьинка»;
- «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ «Новотроицкое»;
- «Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь» — КПВВ «Гнутово» (Пищевик).
Напомним, что до этого действовал летний график работы КПВВ – с 06:00 до 20:00. Таким образом, 1 сентября пункты пропуска в Донбассе стали работать на два с половиной часа меньше.
Единственный на Луганщине пешеходный пункт пропуска - КПВВ «Станица Луганская» - с 1 сентября осуществляет пропуск жителей с 07.00 до 18.00. Об этом сообщили в пресс-службе Службы пограничной охраны МГБ ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU