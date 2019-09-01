Пункты пропуска в Донбассе перешли на осенний график

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-01T10:33:29+03:00

Пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» с 1 сентября работает с 07.00 до 18.00, остальные - на полчаса дольше. Фото: lug-info.com

С 1 сентября КПВВ на линии разграничения стали работать на два с половиной часа меньше

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Сегодня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе перешли на на осенний режим работы - с 07:00 до 18:30. Как сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС) по этому графику функционируют такие дорожные коридоры:

- «Горловка — Бахмут» — КПВВ «Майорское»;

- «Донецк — Курахово» — КПВВ «Марьинка»;

- «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ «Новотроицкое»;

- «Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь» — КПВВ «Гнутово» (Пищевик).

Напомним, что до этого действовал летний график работы КПВВ – с 06:00 до 20:00. Таким образом, 1 сентября пункты пропуска в Донбассе стали работать на два с половиной часа меньше.

Единственный на Луганщине пешеходный пункт пропуска - КПВВ «Станица Луганская» - с 1 сентября осуществляет пропуск жителей с 07.00 до 18.00. Об этом сообщили в пресс-службе Службы пограничной охраны МГБ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU