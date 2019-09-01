День Макеевки 2019: праздничная программа и где перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-01T09:25:13+03:00

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Праздничные мероприятия 1 сентября начнутся с молебна в главном храме Макеевки - Свято-Георгиевском соборе о благополучии Макеевки и ее горожан. Об этом сообщает пресс-служба горадминисрации.

В 14.00 перед зданием администрации города состоится открытие новой экспозиции фотовыставки «Наша страна – ДНР, наш дом – Макеевка». По окончании - чествование макеевчан в актовом зале администрации города. Все основные площадки размещены в центральной части города: сквер на площади Советской, сквер Славы и сквер Ленина, у средней школы № 22, ул. Ленина на пересечении от ул. Шевченко до ул. Энгельса, площадь Театральная. Начало работы площадок с 15.00.

На главной сцене на пл. Ленина состоится торжественная часть с выступлением-поздравлением главы администрации города с вручением знаков отличия и выступлением-поздравлением почетных гостей праздника. На главной сцене выступят звезды РФ - 5sta Family, Дана Соколова, Стас Пьеха. Начало работы площадки - 17.00.

В связи с празднованием Дня города в центральной части Макеевки с 8:00 и до окончания праздничных мероприятий будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети города:

— по ул. Чернышевского - от ул. Ленина до ул. Островского;

— по ул. Театральная - от ул. Ленина до ул. Островского.

С 13:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение по ул. Ленина на участке от ул. Артема до ул. Плеханова. Движение пассажирского транспорта будет осуществляться по ул. Донецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU