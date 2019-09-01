Погода на день в Донецке: 1 сентября будет по-летнему жарко, до +28 градусов

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-01T07:11:00+03:00

С утра в Донецке будет безоблачно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Также синоптики прогнозируют слабый северо-восточный ветер – до 3 метров в секунду

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В воскресенье, 1 сентября, утром небо в Донецке и Донецкой Народной Республике будет ясным, а днем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.

Утром столбики термометров покажут от +15 до +23 градусов. Днем ожидается до 28 градусов. Вечером синоптики прогнозируют +25... +21.

В течение суток ветер будет дуть в восточном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: В первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера — осень холодная будет, а если с юга — то теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU