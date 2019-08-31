Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов у могилы Захарченко: Мы обязательно с ним встретимся

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-31T16:15:23+03:00

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На митинге-реквиеме у могилы Первого Главы Донецкой Народной Республики президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов рассказал «Комсомолке» о последней встрече с Александром Захарченко.

- Я был у него дома, мы там ужинали. Он мне показывал машины имперской и советской эпох. На следующий день мы смотрели фильм. Мне сегодня прислали видео этой встречи. Это были последние его слова и эмоции, которые я увидел и услышал, - говорит Хирург. - Я показывал ему фильм «Русский реактор». Там сидели все его боевые офицеры, солдаты. Я такой эмоциональной реакции еще не видел от людей, которые многое прошли и видели.

Залдостанов и Захарченко договорились, что этот фильм будет показан в День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

- Буквально неделю он не дожил до этого события, - с горечью произносит Хирург. - Когда-нибудь мы с ним обязательно встретимся там. Сядем за стол и поднимем бокал ливадийского вина за наши мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU