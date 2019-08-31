"Он не поступил бы иначе": Родители Захарченко гордятся подвигом своего сына

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-31T15:58:48+03:00

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Родители первого Главы ДНР Александра Захарченко Владимир Николаевич и Тамара Федоровна гордятся тем, что их сын стал защитником народа Донбасса. Об этом они рассказали журналистам после молебна, который сегодня прошел на могиле Героя Республики на кладбище «Донецкое море».

- Я как мать горжусь своим сыном. Нет, не жалею, что он встал на защиту Донбасса — по-другому нельзя, он вырос в семье военных. Он не поступил бы иначе, я не удержала бы его. Он так решил. Он решил, что нужно помогать, нужно беречь людей, детей. Он говорил, что воюет за родителей, за стариков и хочет мира, — сказала Тамара Федоровна.

Отец Героя ДНР рассказал, что сын был прост в общении и часто они обменивались мнениями и просили друг у друга совета.

- Я ему много рассказывал, когда он еще был маленьким, о том, как мои деды воевали и мой отец тоже. Он в себя это впитывал, и вот получилось — он стал настоящим воином, — поделился воспоминаниями Владимир Николаевич.

Он добавил, что гибель сына стала для семьи невосполнимой утратой, как и для всех людей, которые верили в идеалы, которые отстаивал Захарченко.

- Я вспоминаю его похороны — как много было людей, они плакали, обнимали нас и благодарили за сына. Люди его не забывают, я думаю, что он останется в памяти людей на все время. Гордость у меня очень большая за сына, — рассказал отец Александра Владимировича.

31 августа 2018 года лидер ДНР был убит вместе со своим телохранителем в результате теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU