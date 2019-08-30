Сотни жителей Донецка пришли к памятнику Кобзону, чтобы почтить память великого земляка

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-30T12:12:16+03:00

Памятник Кобзону в Донецке установили ровно за 15 лет до его смерти Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

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Сегодня утром в Донецке прошел митинг и церемония возложения цветов к памятнику Иосифу Кобзону – народному артисту СССР и Герою ДНР.

Утром сотни жителей стали собираться на площади возле дворца молодежи «Юность», где стоит памятник Иосифу Кобзону. Для дончан он был не просто великий земляк и певец, которым гордился каждый житель. После событий 2014 года Иосиф Давыдович стал для восставшего Донбасса олицетворением, символом поддержки всей России.

- Приезд Иосиф Кобзона в Донбасс в 2014 году был очень важным для нас, - сказал «Комсомолке» пришедший на митинг министр культуры ДНР Михаил Желтяков. – Мы сразу поняли – Россия нас поддерживает. Его веское слово придавало нам силы и уверенность все эти годы. Человека, так сильно любящего свой край, наверное, больше нет.

Отдать дань уважения великому певцу и земляку пришли Глава ДНР Денис Пушилин, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка,

Денис Пушилин возложил цветы к подножию памятникаФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

- Иосиф Давыдович навсегда в истории Донбасса. Навсегда в истории нашей большой Родины, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин. - Его жизненный путь – это очень яркий пример, каким человеком нужно быть и какой след оставить после себя… Кобзон приезжал, когда было опасно, когда стреляли. Он был здесь, оказывал гуманитарную помощь, оказывал неоценимую поддержку местным талантливым ребятам. Таким он теперь останется в памяти на века.

К памятнику великому земляку дончане несли красные розы и гвоздикиФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU