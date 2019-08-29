Креста на них нет: украинские военные на Успение стреляли по старейшему храму в Донбассе
Утром 28 августа в большой православный праздник - Успение Пресвятой Богородицы - киевские силовики нанесли массированный удар по поселку Голубовское. Стреляли из вооружения БМП-1 и станковых гранатометов со стороны поселка Новотошковское.
- Зафиксировано повреждение четырех объектов по адресам: улица Широкая, 27 – повреждены хозпостройки; улица Широкая, 29 – повреждено остекление жилого дома; улица Широкая, 41 – поврежден фасад и остекление поселкового клуба; улица Юбилейная, 66 – повреждено остекление и фасад жилого дома, - сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Стреляли их вооружения БМП-1 и станковых гранатометов со стороны поселка Новотошковское. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
Гранаты немного не долетели до Свято-Никольского храма - старейшей церкви региона. Храм построен в 1905 году. Пережил и революции, и Великую Отечественную войну, и сложное советское время. Церковь славится красотой своего убранства. Ее посещают прихожане не только из города Кировска и его поселков, но и из соседних городов.
В нынешнюю войну храм не раз оказывался в прицеле украинских военных. В этом году 9 мая – в День Победы – отморозки из ВСУ обстреляли Свято-Никольский храм из крупнокалиберного пулемета. Получили повреждения купол и стены церкви.
ИСТОЧНИК KP.RU