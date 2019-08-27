2019-08-27T15:52:28+03:00
Политика

Украинский военный выстрелил в гражданина Украины за отказ платить взятку

Молодой человек был ранен военнослужащим Украины в Мариуполе
Ольга ГОРДО
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Армия "президента мыру" стреляет в своих мирных на своей же стороне. Фото: www.ukrinform.ruАрмия "президента мыру" стреляет в своих мирных на своей же стороне. Фото: www.ukrinform.ru
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Молодой человек был ранен военнослужащим Украины в Мариуполе

Молодой человек получил ранение от выстрела военнослужащего национальной гвардии Украины при выезде из Мариуполя. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил официальный представитель управления народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

- При прохождении досмотра на блокпосту «БП-2С002» на восточном выезде из Мариуполя 24 августа мирный житель 1993 года рождения получил огнестрельные ранения. Огонь по нему открыли боевики национальной гвардии Украины (НГУ) прибывшие из Запорожья (войсковая часть 3029), – сказал Айгистов.

Он добавил, что причиной, по которой нацгвардейцы открыли огонь, стал отказ молодого человека оплатить установленные нацгвардейцами поборы за проезд через блокпост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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