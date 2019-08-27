День знаний в Донецке 2019: полная программа мероприятий

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-27T16:13:38+03:00

Первый звонок для школьников Республики прозвенит 2 сентября. Фото: dan-news.info

День знаний в Донецке 2019 пройдет 1 сентября в парке Щербакова

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День знаний в Донецке 2019 в школах пройдет 2 сентября. Но накануне начала учебы школьники еще смогут повеселиться. В парке Щербакова 1 сентября запланированы различные мероприятия и конкурсы для младшеклассников.

11.00

На площадке за центральной сценой пройдет конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, школа!»

А для тех, кто не хочет рисовать, в это же время на территории между аттракционами и рестораном «Family club» организаторы праздника проведут конкурс-квест «По страницам школьной жизни».

12.00

На центральной аллее будут формироваться команды для матча по флорболу.

Пока спортсмены играют в аналог хоккея на траве, на площадке перед фонтанами пройдут показательные выступления юных спортсменов по велоспорту.

В это же время недалеко от экстремальных видов спорта на площадке рядом со скульптурой «Ангела мира» будет организована презентация детского технического творчества.

А за художественное творчество отвечают детские ансамбли города, которые в течение праздника будут выступать на главной сцене парка.

12.30

Также организаторы Дня знаний в Донецке подготовили музыкальный конкурс флешмобов «Моя школьная страна». Найти команды участников достаточно просто, достаточно идти на громкую музыку в сторону центральной сцены парка.

Организаторы праздника подготовили множество развлечений для детей на День знаний. Фото: dan.news

ИСТОЧНИК KP.RU