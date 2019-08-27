2019-08-27T10:13:17+03:00
Общество

Ранили мирного жителя и открыли огонь по полицейским: Серийным грабителям из Ясиноватой грозит смертная казнь

Во время задержания главарь грабителей был ликвидирован
Екатерина Сорока
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Против грабителей возбуждено уголовное дело по статье 373 Уголовного кодекса ДНР. Фото: old.adi19.ruПротив грабителей возбуждено уголовное дело по статье 373 Уголовного кодекса ДНР. Фото: old.adi19.ru
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На этой неделе сотрудники полиции задержали банду грабителей по наводке жителя Ясиноватой. Мужчина сообщил правоохранителям, что в его дом ворвались вооруженные грабители. Злоумышленники забрали его имущество, а самого хозяина дома избили. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Сотрудники сектора уголовного розыска совместно с коллегами из сектора участковых инспекторов полиции Ясиноватского городского отделения МВД ДНР установили личности злоумышленников, обоснованно подозреваемых в совершении грабежа. При задержании подозреваемые оказали сопротивление, — говорится в сообщении.

Во время задержания один из грабителей начал отстреливаться и задел несколько полицейских. Они получили ранения различной степени тяжести.

Правоохранителям ничего не оставалось, как предпринять крайние меры. В результате грабитель с оружием был ликвидирован, а его подельника задержали.

— Стражи порядка установили, что фигуранты причастны к ряду разбойных нападений, совершенных на территории Ясиноватой и других городов Республики, — добавили в пресс-службе.

За совершенные преступления, против грабителей было возбуждено уголовное дело, максимальное наказание которого предусматривает смертную казнь через расстрел или пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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