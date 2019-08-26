СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-26T14:46:35+03:00

У дончан его смерть вряд ли вызовет сожаление. Фото: Фейсбук

До этого украинскими боевиками были обстреляны поселки Зайцево и шахты Глубокой

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В Донбассе в воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» (организация запрещена в РФ) 53-й механизированной бригады Курбатов. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Бутусов.

По его информации, Курбатов скончался в результате обстрела вблизи Горловки.

- Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения – внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне, – написал журналист.

Скольких дончан "замечательный человек" убил, скольких оставил калеками, скольких лишил крова над головой сочувствующий националисту умалчивает.

При этом, украинские войска за минувшую неделю при обстрелах территории ДНР израсходовали две тонны боеприпасов. Обстрелами повреждены девять жилых домов и один объект инфраструктуры. И это только за одну неделю войны, длящейся шестой год.

ИСТОЧНИК KP.RU