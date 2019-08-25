Во время концерта Родригеза в Донецке украинская армия обстреляла из минометов окраины столицы ДНР

СЕГОДНЯ 21:53 2019-08-25T21:53:02+03:00

День шахтера в ДНР запомнится не только праздничным салютом. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Также под огнем ВСУ оказалась шахтерская Горловка

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День шахтера и 150-летие Донецка сейчас проходит не только под песни российских исполнителей Тимура Родригеза, группы «МАРСЕЛЬ» и Анны Борониной.

- В 20.50-21.15 со стороны Авдеевки по поселку Спартак на северной окраине Донецка ВФУ выпустили 7 мин калибром 82 мм, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также сегодня вечером под обстрелом оказалась Горловка. Подразделения ВФУ подвергли минометному обстрелу поселок Железная Балка на окраине города.

- В 18:55 вооруженные формирования Украины произвели обстрел по направлению: Новгородское — Железная Балка. Выпущено три мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм, — говорится в сообщении СЦКК. - Также по горловскому поселку украинскими силовиками было произведено 10 выстрелов из вооружения БМП-1.

А в 19:55 со стороны Дзержинска украинские военные обстреляли из крупнокалиберных пулеметов горловский поселок шахты имени Гагарина.

«Горячо» сейчас и на юге ДНР – в 20:45 по многострадальному селу Коминтерново выпущено 29 гранат из АГС.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU