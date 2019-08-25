В Донецке вместо «мумии Пушкину» появился настоящий памятник поэту - теперь в исполнении 3D-принтера

СЕГОДНЯ 20:57 2019-08-25T22:14:49+03:00

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В сквере возле дворца культуры Буденновского района Донецка памятник великому поэту поставили еще в 1959 году. За 60 лет он развалился до такой степени, что власти вынуждены были обмотать его пленкой, чтобы критики не показывали некрасивые части «тела» Александра Сергеевича. И это-то в год 220-летия со дня рождения Пушкина да еще в рамках празднования в ДНР Года русского языка! После такой «реставрации» памятник прозвали «мумия Пушкина». А затем он исчез вообще. Впрочем, критики ДНР недолго ерничали.

Полуразрушенную 60-летнюю скульптуру поэта замотали в пленку, после чего критики прозвали ее «мумия Пушкина». Фото: telesyk.livejournal.com

25 августа – на 150-летие Донецка – Пушкина вернули на место. И какого! В виде копии знаменитого памятника в Москве, который создал скульптор Александр Опекушин. Рост «донецкого» Пушкина - как у самого поэта - 1,67 метра. Создан благодаря современной технологии — печати на 3D-принтере. На изготовление использовано более 20 кг пластика и 400 кг супербетона. Так что любители «пилить» цветмет могут не покушаться.

На создание нового памятника поэту не были потрачены бюджетные деньги. Это особо подчеркнул на открытии скульптуры глава администрации Буденновского района Владимир Гетов.

- Очень хотели успеть открыть его к юбилею города. Ведь это не просто памятник, а часть нашей борьбы за нашу историю, наш язык, нашу культуру. Наши мечты и идея воплотились благодаря неравнодушным людям. Этот памятник можно по праву назвать народным — он создан силами предприятий и на средства жителей города, - сказал Гетов.

ИСТОЧНИК KP.RU