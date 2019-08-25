Донецк ярко и весело празднует свое 150-летие

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-25T17:40:57+03:00

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Сегодня развлекательная программа в честь 150-летия города и Дня шахтера проходит на бульваре Пушкина, в театральном сквере возле оперного театра и в парке имени Щербакова.

На бульваре Пушкина дончан и гостей столицы встречает выставка цветов «Цветущий город». Причем на цветы можно не только смотреть, но и покупать их, чтобы дарить любимым. А еще на бульваре проходит культурно-развлекательная программа для детей «Карнавал детских чудес». В сквере возле театра оперы и балета проходит праздник «Театрального сквера».

Донецк ярко и весело празднует юбилей. Фото: gorod-donetsk.com

Самые главные события развернулись в парке культуры и отдыха. Мэр Донецка Алексей Кулемзин дал старт легкоатлетическому пробегу «Алые розы Донецка». В нем приняли участие более тысячи жителей всех девяти районов города. Продолжается спортивный праздник для самых ловких и смелых.

Донецк ярко и весело празднует юбилей. Фото: gorod-donetsk.com

Сейчас в парке завершается традиционный фестиваль национальных кухонь. Можно отведать вкуснейшие блюда русской, армянской, азербайджанской, греческой, грузинской, узбекской, и даже - итальянской, немецкой, японской, турецкой и латиноамериканской кухонь.

Рядом проходит ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, Гости праздника могут приобрести оригинальные сувениры, посмотреть на увлекательные мастер-классы и даже принять в них участие.

- Все очень здорово, - делится впечатлениями дончанка Татьяна Веселова. – Прихожу сюда каждый раз с детьми. Получаю массу удовольствий от энергетики праздника. Сегодня, правда, жарковато. Надеюсь, к вечеру будет более комфортная погода. Ждем концерт российских звезд.

Донецк ярко и весело празднует юбилей. Фото: gorod-donetsk.com

В 19 часов начнется грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады. На сцене выступят Тимур Родригез и группа «МАРСЕЛЬ», а также певица Анна Боронина.

А в 21.30 всех ждет праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU