Эдуард Басурин: при задержании наркоманов в 35-й и 36-й бригадах ВСУ возникли перестрелки и драки
В элитных украинских бригадах морской пехоты и десантуры началась повальная зачистка наркоманов.
- По данным, полученным нашей разведкой, 25 августа военная прокуратура совместно с военной службой правопорядка и СБУ провела спецоперацию по выявлению и задержанию военных, причастных к хранению, употреблению и распространению наркотиков, - сегодня сообщил замкомандующего УНМ ДНР Эдуард Басурин. - Причиной проведения спецоперации явилось задержание 21 августа оперативного дежурного штаба ООС полковника Нагая М.В., который в состоянии наркотического опьянения приказал произвести минометный обстрел Белой Каменки на юге ДНР.
Басурин уточнил, что задержания производились даже на передовых позициях. В частности на позициях 35-й и 36-й бригад морской пехоты неожиданный рейд привел к перестрелке и драке. Всего же задержаны более 180 человек, причастных к незаконному обороту наркотических веществ в ВФУ. 67 солдат и офицеров в момент задержания находились в стоянии наркотического опьянения.
Тем временем, комиссия ВСУ прибыла в 46-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, расположенную в Луганской области, для проведения разбирательства по фактам массового употребления наркотиков.
- 12 боевиков 46-й бригады попали в больницу города Счастье с диагнозом пищевое отравление, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - В крови этих военнослужащих было обнаружено высокое содержание наркотических веществ. В бригаде идёт расследование по выявлению каналов доставки наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU