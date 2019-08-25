2019-08-25T15:46:10+03:00
Политика

Эдуард Басурин: при задержании наркоманов в 35-й и 36-й бригадах ВСУ возникли перестрелки и драки

Зачистка началась после того, как украинский полковник-наркоман приказал обстрелять село на юге ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Одурманенные наркотиками солдаты ВФУ открывают огонь по мирным жителям Донбасса. Фото: Пресс-служба штаба ООСОдурманенные наркотиками солдаты ВФУ открывают огонь по мирным жителям Донбасса. Фото: Пресс-служба штаба ООС
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В элитных украинских бригадах морской пехоты и десантуры началась повальная зачистка наркоманов.

- По данным, полученным нашей разведкой, 25 августа военная прокуратура совместно с военной службой правопорядка и СБУ провела спецоперацию по выявлению и задержанию военных, причастных к хранению, употреблению и распространению наркотиков, - сегодня сообщил замкомандующего УНМ ДНР Эдуард Басурин. - Причиной проведения спецоперации явилось задержание 21 августа оперативного дежурного штаба ООС полковника Нагая М.В., который в состоянии наркотического опьянения приказал произвести минометный обстрел Белой Каменки на юге ДНР.

Басурин уточнил, что задержания производились даже на передовых позициях. В частности на позициях 35-й и 36-й бригад морской пехоты неожиданный рейд привел к перестрелке и драке. Всего же задержаны более 180 человек, причастных к незаконному обороту наркотических веществ в ВФУ. 67 солдат и офицеров в момент задержания находились в стоянии наркотического опьянения.

Тем временем, комиссия ВСУ прибыла в 46-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, расположенную в Луганской области, для проведения разбирательства по фактам массового употребления наркотиков.

- 12 боевиков 46-й бригады попали в больницу города Счастье с диагнозом пищевое отравление, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - В крови этих военнослужащих было обнаружено высокое содержание наркотических веществ. В бригаде идёт расследование по выявлению каналов доставки наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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