2019-08-25T13:40:48+03:00
Политика

В Макеевке школьники помогли потушить большой пожар

На улице Изотова загорелись хозяйственные постройки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мощный огонь охватил хозяйственные постройки в Советском районе Макеевки. Фото: vk.com/dpr_liveМощный огонь охватил хозяйственные постройки в Советском районе Макеевки. Фото: vk.com/dpr_live
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- Хочется выразить огромную благодарность ученикам 72-й школы от жителей улиц Изотова и Ломоносова. Ребята остались неравнодушными к ситуации, хотя просто проходили мимо, - написали вчера, 24 августа, местные жители в соцсетях. - Они более часа помогали тушить пожар жителям этих улиц, вручную носили ведра с водой. Как замечательно, что есть еще мужественная и отважная молодежь. Спасибо родителям за таких сыновей и учителям за правильное воспитание ребят.

По вызову на место происшествия приехали и пожарные - на 4 машинах.

- Пожар около 21.00 начался, - поделилась подробностями макеевчанка Людмила Бузанова. – Подъехать пожарникам со стороны РЭСа было неудобно - дорогу водоканал разрыл и не восстановил. Пришлось в объезд через нашу улицу. «Пожарки» только и ездить успевали по нашей улице. Свет рядом выключили, чтобы можно было пламя загасить. Долго ещё дежурили пожарные - до половины одиннадцатого.

Подростки более часа помогали тушить пожар жителям улиц, вручную носили ведра с водой. Фото: vk.com/dpr_live

Подростки более часа помогали тушить пожар жителям улиц, вручную носили ведра с водой. Фото: vk.com/dpr_live

В МЧС ДНР отметили, что пожару был присвоен повышенный номер вызова. Огнем были уничтожены семь деревянных хозяйственных построек на площади 80 кв. м, 1 тонна угля, 1 кубометр дров и бывшие в употреблении вещи. Причина пожара устанавливается.

- Уже второй раз за два месяца в этом дворе горят сараи, – отметила Людмила Бузанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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