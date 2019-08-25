2019-08-25T12:52:33+03:00
Политика

В Донбассе в лесополосе нашли заблудившуюся маленькую девочку

А потом разыскали и ее маму
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Девочку передали маме целой и невредимой. Фото: lg.npu.gov.uaДевочку передали маме целой и невредимой. Фото: lg.npu.gov.ua
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В украинской армии служат разные люди – не только отморозки. К большому счастью - для маленькой девочки и ее мамы. В Луганской области в лесополосе солдаты ВСУ обнаружили блуждающую маленькую девочку.

- Ребенок не мог объяснить, где ее родители, поэтому военные обратились за помощью к патрульным, - рассказали в патрульной полиции Луганской области.

Полицейские вместе с ребенком объехали прилегающую территорию, и у магазина увидели плачущую женщину, которая кого-то искала. Как оказалось, она ищет дочь - та самостоятельно ушла со двора, пока мать на минуту зашла в дом переодеться.

«Пропажу» вернули матери невредимой.

А сегодня в 3 часа ночи в Северодонецке Луганской области подняли по тревоге полицейских на поиски ушедшей из дома 12-летней девочки. В полицию обратилась 56-летняя местная жительница. Она сообщила, что придя с работы домой, обнаружила записку: «Мама, можешь меня не искать, прощай...».

Полицейские проверили развлекательные заведения, опросили друзей и знакомых ребенка и уже на утро нашли девушку возле дома одной из подруг. Беглянка рассказала, что не в первый раз уходит из дома. Мать не покупает новый телефон, и таким образом девица выражает свой протест.

Теперь маму могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Наверное, придется женщине купить новый телефон, если останутся деньги после оплаты штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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