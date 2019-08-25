Украинская армия обстреляла Горловку, Ясиноватую и село Ленинское на юге ДНР

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-25T10:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Общее количество примененных боеприпасов – 30 единиц.

Такое количество снарядов было выпущено из вооружения БМП по поселку Доломитное на севере Горловки. Ясиноватую и село Ленинское на юге ДНР ВФУ обстреливали из стрелкового оружия.

Напомним, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

А сегодня в 8 часов утра под огнем киевских силовиков оказалось село Коминтерново на юге ДНР. Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU