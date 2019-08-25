Футбольная сборная ЛНР обыграла команду Южной Осетии в товарищеском матче

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-25T10:44:06+03:00

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24 августа в Луганске прошел товарищеский матч между футбольными сборными Луганской Народной Республики и Южной Осетии. Закончилась игра со счетом 4:3 в пользу команды ЛНР.

Игра на поле луганского стадиона «Авангард» была не из легких. С первого тайма соперник начал вырываться вперед. Но футболисты сборной ЛНР не отставали. Обстановка на поле накалялась вместе температурой воздуха. В итоге первая половина игры закончилась в пользу Южной Осетии со счетом 3:2.

После небольшого перерыва игроки снова вернулись на поле с новыми силами. И вот во втором тайме хозяевам удалось первыми забить гол в ворота соперника.

Победу команде ЛНР принес игрок Марк Белавин. Он забил гол, и счет на табло стал 4:3. Но до конца игры оставалось еще много времени. К счастью для футболистов из ЛНР, осетинам так и не удалось сравнять счет.

— Очень доволен командой. В сборной у нас семь 17-летних футболистов, но, несмотря на возраст, показали футбол высокого уровня. Думаю, могли выиграть, но, честно говоря, судья ошибся в нескольких ключевых моментах. Очень рад, что встретились с командой братской республики. Я надеюсь, мы еще много раз сыграем со сборной ЛНР, — отметил главный тренер сборной Южной Осетии Сослан Кочиев.

Следующая встреча между сборными ЛНР и Южной Осетии пройдет 20 сентября уже на поле соперника луганчан.

ИСТОЧНИК KP.RU