На пожаре в Иловайске погиб мужчина, а Донецке от огня пострадали двое жителей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-25T10:18:42+03:00

Огонь с горящей в полях растительности в любой момент может перекинуться на жилье. Фото: dnmchs.ru

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

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- Сегодня, 25 августа, в Иловайске в частном домовладении по улице Фрунзе возник пожар, - сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. - В результате погиб мужчина, 1971 года рождения. Огнем уничтожены кровля на площади 36 кв. м, 2 оконных и 1 дверной блоки.

От МЧС ДНР привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

А 24 августа в Донецке горел дом на 4 хозяина – в Ворошиловском районе, на улице Первомайская.

- Пострадали двое мужчин, 1979 и 1989 годов рождения, от госпитализации они отказались, - говорится в сообщении. - Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 15 кв. м, 1 оконный и дверной блоки.

От МЧС ДНР привлекалась дежурная смена СПТ, 4 единицы техники, 31 человек личного состава.

Всего за минувшие сутки в ДНР ликвидировано 17 пожаров (из них 7 – загорание сухой растительности): Донецк – 4, Макеевка – 3, Торез – 1, Горловка – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU