На пожаре в Иловайске погиб мужчина, а Донецке от огня пострадали двое жителей
- Сегодня, 25 августа, в Иловайске в частном домовладении по улице Фрунзе возник пожар, - сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. - В результате погиб мужчина, 1971 года рождения. Огнем уничтожены кровля на площади 36 кв. м, 2 оконных и 1 дверной блоки.
От МЧС ДНР привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.
А 24 августа в Донецке горел дом на 4 хозяина – в Ворошиловском районе, на улице Первомайская.
- Пострадали двое мужчин, 1979 и 1989 годов рождения, от госпитализации они отказались, - говорится в сообщении. - Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 15 кв. м, 1 оконный и дверной блоки.
От МЧС ДНР привлекалась дежурная смена СПТ, 4 единицы техники, 31 человек личного состава.
Всего за минувшие сутки в ДНР ликвидировано 17 пожаров (из них 7 – загорание сухой растительности): Донецк – 4, Макеевка – 3, Торез – 1, Горловка – 1.
ИСТОЧНИК KP.RU