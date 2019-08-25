2019-08-25T10:18:42+03:00
Политика

На пожаре в Иловайске погиб мужчина, а Донецке от огня пострадали двое жителей

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Огонь с горящей в полях растительности в любой момент может перекинуться на жилье. Фото: dnmchs.ruОгонь с горящей в полях растительности в любой момент может перекинуться на жилье. Фото: dnmchs.ru
Изменить размер текста:

- Сегодня, 25 августа, в Иловайске в частном домовладении по улице Фрунзе возник пожар, - сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. - В результате погиб мужчина, 1971 года рождения. Огнем уничтожены кровля на площади 36 кв. м, 2 оконных и 1 дверной блоки.

От МЧС ДНР привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

А 24 августа в Донецке горел дом на 4 хозяина – в Ворошиловском районе, на улице Первомайская.

- Пострадали двое мужчин, 1979 и 1989 годов рождения, от госпитализации они отказались, - говорится в сообщении. - Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 15 кв. м, 1 оконный и дверной блоки.

От МЧС ДНР привлекалась дежурная смена СПТ, 4 единицы техники, 31 человек личного состава.

Всего за минувшие сутки в ДНР ликвидировано 17 пожаров (из них 7 – загорание сухой растительности): Донецк – 4, Макеевка – 3, Торез – 1, Горловка – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тимур Родригез в Луганске: быть шахтером – это невероятно тяжело
Футбольная сборная ЛНР обыграла команду Южной Осетии в товарищеском матче
Украинская армия обстреляла Горловку, Ясиноватую и село Ленинское на юге ДНР
Российская рок-группа «Зверобой» сняла музыкальный клип о Донбассе
В Донецке восстановят дворцы «Дружба» и «Юность», пострадавшие от войны
Что будет в Донецке 25 августа на День шахтера и 150-летие города
Погода на день в Луганске: 25 августа будет до +30 градусов
Погода на день в Донецке: 25 августа будет без осадков, до +29 градусов
В Донецке на бульваре Пушкина открылась выставка цветов
Экстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены», где искать брата
В Донецке в пожаре спасли пожилую женщину и инвалида
Разведчики получили по носу: Народная милиция сбила в районе Калиновки беспилотник
«Украинские связисты слетели с катушек»: Пожар в казарме обернулся уничтожением американских радиостанций
Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города
В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»
В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса