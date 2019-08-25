2019-08-25T09:35:40+03:00
Звезды

Российская рок-группа «Зверобой» сняла музыкальный клип о Донбассе

Съемки клипа проходили в Горловке
Екатерина Сорока
Поделиться:
Стихи к песне группе помогала писать луганская поэтесса Елена Заславская. Фото: youtube.comСтихи к песне группе помогала писать луганская поэтесса Елена Заславская. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

На этой неделе российская рок-группа «Зверобой» презентовала свой новый клип о Донбассе под названием «Благородный Дон».

— Друзья! Благодарим за репост и распространение этого видео! Защитникам Донбасса важно чувствовать вашу моральную поддержку. На наших глазах пишется история России. Эти молодые ребята, наряду со зрелыми мужчинами - уже по факту, стали героями нашей общей летописи, — говорится в описании к клипу группы.

Съемки клипа проходили на позициях Народной милиции ДНР в Горловке.

— Здесь есть все возможности для съемок. Так здесь есть комбат. Ведь мы хотим запечатлеть на видео всех героев, которые есть в наших песнях-эпосах, — рассказали участники группы.

Именно в Горловке песню «Благородный Дон» впервые услышали поклонники группы. Это произошло задолго до съемок самого клипа.

После презентации песни события начали развиваться стремительно. Группа еще раз исполнила «Благородный дон» в Луганской академии внутренних дел и отправила запись на радиостанции Республик. Песня практически сразу же заняла вершины хит-парадов. Поэтому у группы не осталось ничего другого, как снять клип на эту композицию.

Посмотреть клип группы можно по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке восстановят дворцы «Дружба» и «Юность», пострадавшие от войны
Что будет в Донецке 25 августа на День шахтера и 150-летие города
Погода на день в Луганске: 25 августа будет до +30 градусов
Погода на день в Донецке: 25 августа будет без осадков, до +29 градусов
В Донецке на бульваре Пушкина открылась выставка цветов
Экстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены», где искать брата
В Донецке в пожаре спасли пожилую женщину и инвалида
Разведчики получили по носу: Народная милиция сбила в районе Калиновки беспилотник
«Украинские связисты слетели с катушек»: Пожар в казарме обернулся уничтожением американских радиостанций
Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
В Парке кованых фигур установили арку к юбилею города
В Донецке продолжаются поиски Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасс Арены»
В Донецке выпустили документальный фильм о столице Республики
Военный ДНР скончался от ранений, полученных во время обстрела Горловки
Стали известны последствия ночного обстрела Горловки
Волонтеры из Москвы передали храму Донецкого ожогового центра икону с именами 22 погибших Героев ДНР
Двое жителей Стаханова отравились грибами из местного леса