Российская рок-группа «Зверобой» сняла музыкальный клип о Донбассе

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-25T09:35:40+03:00

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На этой неделе российская рок-группа «Зверобой» презентовала свой новый клип о Донбассе под названием «Благородный Дон».

— Друзья! Благодарим за репост и распространение этого видео! Защитникам Донбасса важно чувствовать вашу моральную поддержку. На наших глазах пишется история России. Эти молодые ребята, наряду со зрелыми мужчинами - уже по факту, стали героями нашей общей летописи, — говорится в описании к клипу группы.

Съемки клипа проходили на позициях Народной милиции ДНР в Горловке.

— Здесь есть все возможности для съемок. Так здесь есть комбат. Ведь мы хотим запечатлеть на видео всех героев, которые есть в наших песнях-эпосах, — рассказали участники группы.

Именно в Горловке песню «Благородный Дон» впервые услышали поклонники группы. Это произошло задолго до съемок самого клипа.

После презентации песни события начали развиваться стремительно. Группа еще раз исполнила «Благородный дон» в Луганской академии внутренних дел и отправила запись на радиостанции Республик. Песня практически сразу же заняла вершины хит-парадов. Поэтому у группы не осталось ничего другого, как снять клип на эту композицию.

Посмотреть клип группы можно по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU