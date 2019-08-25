2019-08-25T09:09:37+03:00
Политика

В Донецке восстановят дворцы «Дружба» и «Юность», пострадавшие от войны

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале подготовительных работ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Напротив разрушенного дворца молодежи «Юность» стоит памятник знаменитому земляку – Иосифу Кобзону. Фото: kp.ruНапротив разрушенного дворца молодежи «Юность» стоит памятник знаменитому земляку – Иосифу Кобзону. Фото: kp.ru
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- Мы отмечаем 150-летие нашей любимой столицы. Мы долго думали, что подарить Донецку, – сказал Денис Пушилин. - У нас в городе есть два важных объекта – дворец спорта «Дружба» и дворец молодежи «Юность». Думаю, что будет символично, если они возобновят свою работу. Сейчас уже для этого начались подготовительные работы.

В пресс-службе Главы ДНР отметили, что данное заявление прозвучало в ходе торжественного приема в Донецкой городской администрации честь юбилея столицы.

Напомним, дворцу молодежи «Юность» уже давно требовался капитальный ремонт. До войны некоторые деятели даже предлагали снести «Юность» и построить новое здание – достойное по внешнему виду «Донбасс Арене», возле которой находится дворец. В 2014 году во время жестоких августовских обстрелов ВСУ Донецка «Юность» получила серьезные повреждения. Две трети помещений дворца оказались непригодны к эксплуатации.

Дворец спорта «Дружба» получил повреждения от пожара в мае 2014 года. В поджоге подозревают проукраинских активистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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