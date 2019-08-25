2019-08-25T07:11:23+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 25 августа будет до +30 градусов

Ветер северо-восточный, местами порывы до 11 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается малооблачная погода. Фото: gorod-lugansk.comВ Луганске ожидается малооблачная погода. Фото: gorod-lugansk.com
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- 25 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается преимущественно солнечная погода, местами слабый кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-8 м/с, вечером местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 28-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 28-30 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 29-30 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 18-20 градусов ночью до 30 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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