Погода на день в Луганске: 25 августа будет до +30 градусов
- 25 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается преимущественно солнечная погода, местами слабый кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-8 м/с, вечером местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 28-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 28-30 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 29-30 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 18-20 градусов ночью до 30 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU